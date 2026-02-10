Désireux d’accompagner les mutations de la filière aéronautique, IPECA a lancé un nouveau plan stratégique pour définir son évolution dans les prochaines années. Baptisée AIR29 (pour Assureur Indépendant et Responsable), cette feuille de route vise à adapter l’offre de l’organisme de prévoyance à un environnement réglementaire de plus en plus exigeant, à la hausse des dépenses de santé et aux implications de la montée en cadence de la production industrielle.

Ce plan s’organise autour de trois axes. Il s’agira tout d’abord de moderniser les outils et les processus d’IPECA, à l’aide d’une gouvernance data renforcée, de la sécurisation des systèmes d’information et de l’intégration maîtrisée des technologies numériques et de l’intelligence artificielle. L’assureur compte ainsi gagner en efficacité et améliorer sa qualité de service.

En parallèle, il prévoit d’enrichir ses services aux entreprises adhérentes, tout en diversifiant son offre, toujours en consolidant son positionnement affinitaire avec la filière aéronautique. Enfin, toute cette transformation s’accompagnera d’une stratégie de conduite du changement et de communication interne et externe.

« Avec AIR29, IPECA réaffirme une ambition claire : accompagner les transformations structurelles de la filière aéronautique en apportant aux entreprises des offres et des services adaptés à leurs besoins, tout en garantissant une protection sociale utile, accessible et responsable. Ce plan stratégique traduit notre volonté de conjuguer innovation, performance et engagement humain, au service durable de nos entreprises adhérentes, leurs salariés ainsi que nos partenaires », résume Marianne de Cidrac, directrice générale déléguée d’IPECA.