Japan Airlines va harmoniser le produit de ses 787 actuels avec ceux qui seront prochainement livrés. La compagnie a conclu un accord avec Boeing, qui confie à la division Services de l’avionneur les travaux de modification de onze de ses 787-9. Les appareils concernés, qui sont exploités sur le réseau international, auront également un nouveau service de connectivité.

Selon l’accord, Boeing fournira des kits de pièces et une assistance technique pour les modifications en cabine, qui couvrent l’installation de nouveaux fauteuils, d’un nouveau mobilier et d’autres éléments qui rafraîchiront le design, ainsi que pour le nouveau système de connectivité, qui permettra aux appareils de se connecter aux nouvelles constellations de satellites en orbite basse. C’est lui également qui réalisera les modifications.

« Cette rénovation intérieure renforce l’engagement de JAL à offrir en permanence une expérience haut de gamme et différenciée sur nos principales liaisons internationales », a déclaré Kyohei Takizawa, vice-président des achats chez JAL. « Les passagers bénéficieront d’une expérience à bord fluide et de premier ordre, qu’ils voyagent à bord d’un avion nouvellement livré ou d’un avion modernisé. »