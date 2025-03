L’Embraer E195-E2 est devenu le plus gros appareil opérant sur l’aéroport très contraint de London City. Un premier vol commercial a en effet atterri sur l’aéroport du centre de Londres le 26 mars, réalisé par Helvetic Airways, pour le compte de Swiss.

Embraer rappelle que l’appareil d’Helvetic peut transporter jusqu’à 134 passagers et souligne qu’il est également l’appareil avec la consommation au siège la plus basse à se poser sur la plateforme. L’avionneur brésilien souligne également que 75 % des mouvements de l’aéroport sont réalisés par ses appareils.

« En raison de son approche en pente raide, l’aéroport de London City impose des exigences élevées à la fois aux avions et aux équipages de cockpit, qui doivent être spécialement formés. Helvetic Airways possède les deux, et nous sommes fiers d’être la première compagnie aérienne à amener l’E195-E2 à l’aéroport de London City après sa première avec l’E190-E2 en 2021. Nous sommes ainsi la seule compagnie aérienne au monde à atterrir à London City avec trois avions Embraer différents, ce qui nous permet d’offrir à nos clients en location avec équipage la plus grande flexibilité possible », explique Tobias Pogorevc, PDG d’Helvetic Airways.

L’E195-E2 s’inscrit parfaitement dans la stratégie de l’aéroport de London City. En effet, situé au centre de Londres et entouré d’immeubles, il a des restrictions opérationnelles particulières, notamment en termes de taille et d’efficacité des appareils. Dans le même temps, il souhaite augmenter le nombre de ses passagers de 6,5 à 9 millions de passagers d’ici 2031, en réduisant au maximum les nuisances et les mouvements. Le recours à des appareils plus capacitaires est donc l’une des solutions pour atteindre cet objectif. L’aéroport a par ailleurs également enclenché le processus pour permettre à l’A320neo d’opérer.

Marie-Louise Philippe, Senior Vice President Ventes et Marketing pour la région Europe et Asie centrale d’Embraer, souligne par ailleurs que l’avionneur est en train de faire certifier un système de décollage automatique, baptisé E2TS pour Embraer Enhanced Takeoff System, qui augmentera le rayon d’action de l’E195-E2. Pour un appareil opérant avec des contraintes comme celles de London City, le rayon d’action passera de 3200 km à 4000 km. Istanbul, Casablanca ou Le Caire deviendront ainsi accessibles depuis la plateforme.