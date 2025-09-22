LATAM veut renforcer ses opérations régionales. Le groupe sud-américain a fait appel à Embraer pour cela et a passé une commande ferme pour 24 E195-E2, d’une valeur de 2,1 milliards de dollars, assortie d’options sur cinquante appareils supplémentaires. Les livraisons débuteront dès le second semestre 2026.

Le groupe souligne que les premiers appareils intégreront la flotte de LATAM Airlines Brazil. Mais les E195-E2 pourront également participer aux opérations d’autres entités du groupe par la suite.

L’objectif est de poursuivre la croissance des compagnies du groupe sur le réseau sud-américain. Les appareils pourraient en effet leur permettre d’ajouter jusqu’à 35 nouvelles destinations et d’améliorer la connectivité de leurs hubs. Les Embraer offrent en effet une capacité moindre que le reste de la flotte du groupe – dont l’appareil le moins capacitaire est l’Airbus A319 –, ce qui facilitera les ouvertures de ligne et permettra de desservir plus efficacement certaines liaisons, où la demande ne justifie pas l’utilisation d’un monocouloir.

« Au cours des quatre dernières années, le groupe LATAM s’est concentré sur l’expansion de son réseau national et régional […]. La décision du groupe LATAM repose sur l’excellente rentabilité et la polyvalence de l’Embraer E195-E2, qui nous permettra de poursuivre notre croissance rentable en améliorant cette connectivité grâce à l’ouverture de nouvelles destinations, […] », résume Roberto Alvo, PDG du groupe LATAM Airlines.