KLM va revoir son service et ses cabines pour augmenter les interactions entre passagers et équipages, mais aussi le nombre de fauteuils dans ses appareils. La compagnie néerlandaise a en effet dévoilé le 23 septembre un « nouveau concept de service pour la World Business Class et la classe économique », qui prévoit une réorganisation du travail et des espaces, qui sera décrite plus précisément prochainement et sera mise en œuvre à partir de 2027.

KLM annonce déjà que la configuration de sa flotte intercontinentale de Boeing sera modifiée. Elle estime qu’en modifiant ses méthodes de travail et en adoptant un système de chargement plus efficace, elle aura besoin d’un nombre de chariots moindre. Grâce à cela, notamment, elle pourra gagner de l’espace de façon à augmenter la capacité de sa toute jeune classe Premium Comfort, sans toucher à l’espace entre les fauteuils, assure-t-elle. Ainsi, elle pourra offrir jusqu’à quarante places dans cette classe, en fonction du type d’appareil – ses 777 en abritent 24 actuellement, ses 787-9 en comptent 21, et ses 787-10 en proposent 28.

Elle souligne qu’elle pourra également ajouter des fauteuils en classe économique, ainsi que deux fauteuils supplémentaires en classe World Business sur 787-9 (elle en abrite trente aujourd’hui).

« Notre classe Premium Comfort est très appréciée des passagers et affiche souvent complet. […] Grâce aux modifications que nous allons apporter, nous pourrons augmenter le nombre de sièges Premium Comfort », affirme Paul Terstegge, vice-président exécutif responsable du service en vol chez KLM.

Par ailleurs, une nouvelle formule de service va être adoptée en classe économique, permettant de servir plus rapidement les repas chauds et réintroduisant la boisson de bienvenue après l’embarquement.