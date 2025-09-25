Qantas a mis en service ses deux premiers Airbus A321XLR le 25 septembre, des appareils déployés simultanément vers Melbourne et vers Perth depuis leur base de Sydney. Baptisés « Great Ocean Road » (VH-OGA) et « Outback Way » (VH-OGB), ces deux appareils inaugurent un important programme de renouvellement de la flotte de la compagnie australienne qui comptera un total de 48 A321XLR, des appareils qui remplaceront des Boeing 737-800.

Un troisième exemplaire est attendu pour le mois de novembre et Qantas prévoit de disposer de sept appareils du même type d’ici juin 2026.

Qantas devient de fait le quatrième opérateur au monde à mettre en service le nouvel A321XLR (Xtra Long Range), la version long-courrier de l’A321neo (4700 nautiques, 8700 km), après Iberia, Aer Lingus et Wizz Air.

Les exemplaires de la compagnie australienne ne seront pourtant pas, au départ, opérés sur son réseau long-courrier, Qantas indiquant simplement qu’ils seront affectés à des lignes intérieures et à « des liaisons internationales court-courriers, y compris des destinations à travers l’Asie du Sud-Est qui ne sont pas viables avec notre flotte actuelle d’avions à fuselage étroit ». Cela sera cependant moins vrai plus tard, la compagnie ayant choisi d’équiper 16 des 20 derniers exemplaires commandés en août avec des sièges-lits en classe affaires pour desservir des lignes transcontinentales depuis Perth. Ces appareils sont livrables à partir de 2028.

Les premiers A321XLR de Qantas sont quant à eux aménagés avec une cabine biclasse de 197 sièges Recaro : 20 en classe affaires (avec sièges de type recliner) et 177 en classe économique.

Les nouveaux appareils sont motorisés par des PW1100G-JM de Pratt & Whitney.

Qantas attend plus de 200 nouveaux avions commerciaux en commande ferme et en options d’achat auprès d’Airbus et de Boeing, dont les premiers A350-1000ULR destinés, notamment, au projet Sunrise à partir de l’année prochaine.