Le groupe Dubreuil a annoncé la nomination de Grégory Jamet à la tête de Groupe Dubreuil Aéro Services (GDAS), la filiale du groupe qui regroupe les fonctions support au service du pôle aérien. Il était jusqu’à présent directeur Programme et Revenue Management au sein de l’entité, supervisant ces activités chez Air Caraïbes et French bee.

Ses précédentes responsabilités sont maintenues mais sa nouvelle nomination intègre désormais à ses prérogatives celle des départements Systèmes d’Information et Cybersécurité. Il prend également en charge le pilotage et la coordination des directions commerciales d’Air Caraïbes et de French bee, afin de maximiser les synergies et d’harmoniser les stratégies.

Grégory Jamet se félicite de cette évolution de l’organisation du groupe : « […] ce périmètre élargi va nous permettre de renforcer la cohérence stratégique entre nos compagnies – tout en préservant la singularité des deux marques et leur identité – mais aussi de poursuivre et d’accélérer la transformation digitale en coordonnant les énergies et les talents. »

Travaillant pour le groupe Dubreuil depuis 2024, Grégory Jamet a une longue carrière dans le secteur du transport aérien. Il l’a débutée en 1996 à l’aéroport de Marseille puis a rejoint le groupe Swissair en 2000 en tant que responsable du Programme et du Revenue management. En 2003, il intègre le groupe Air France – KLM, toujours au sein du Revenue management, avant de prendre en 2007 la direction du Programme et Revenue Management de Transavia, au lancement de laquelle il a participé, puis celle de la Stratégie et du Développement en 2012. Il part en 2016 à la direction commerciale et marketing des aéroports du Kansai pour Vinci Airports, avant de revenir en France en 2020 et d’intégrer la direction générale du Cohor.