Finnair a annoncé vouloir lancer le renouvellement partiel de sa flotte de monocouloirs, une initiative retardée depuis plusieurs années par la crise liée à la pandémie, puis par le conflit en Ukraine.

La compagnie aérienne finlandaise souhaite toujours remplacer ses 15 appareils de la famille A320 les plus anciens, une tâche qui s’avère chaque jour de plus en plus compliquée au regard du manque de créneaux disponibles sur le marché pour des appareils neufs.

Turkka Kuusisto, le PDG de Finnair, a indiqué en marge de la présentation des résultats annuels de la compagnie le 13 février qu’il s’agirait d’un renouvellement partiel de la flotte de monocouloirs et que l’étendue et le calendrier du programme de modernisation seront précisés lorsque l’entreprise aura « finalisé ses calculs ». Sont évidemment particulièrement concernés les 5 A319 et les 10 A320 du transporteur, qui affichent aujourd’hui une moyenne d’âge supérieur à 20 ans. La grande majorité des A321 est plus récente, 13 des 15 appareils actuellement en flotte ayant été livrés après 2013.

Finnair a récemment réceptionné son 18e Airbus A350 pour son réseau long-courrier et la compagnie prévoir d’accroître ses capacités de 10% cette année (SKO), en particulier en rapatriant des appareils opérés en wet-lease pour d’autres transporteurs.