EVA Air a décidé de lancer une nouvelle génération de sa premium economy et de l’installer sur Boeing 787-9, pour la première fois. Notamment caractérisée par un pitch de 42 pouces, cette premium economy se veut plus proche d’une classe affaires que d’une classe économique améliorée.

Le premier Dreamliner équipé est le 787-9 immatriculé B-17887, qui vient d’être livré à la compagnie taïwanaise de Charleston. Il est entré en service le 18 février, avec cette nouvelle configuration triclasse, qui compte notamment 28 fauteuils de cette nouvelle premium economy, disposés en rangées de 2-3-2. Pour le moment affecté à la desserte de Jakarta, il entrera par la suite en fonction sur les vols long-courrier pour lesquels la classe a été pensée, vers Munich, Milan et Vienne puis San Francisco (vol de jour). Les huit prochains 787-9 à être livrés auront tous cette même configuration, tandis que les cinq 787-10 attendus conserveront un aménagement biclasse.

« Ces sièges de quatrième génération conservent la philosophie de base des générations précédentes tout en améliorant le confort, la mode et la fonctionnalité, ce qui témoigne de notre engagement en faveur de l’innovation en matière de service et de l’attention portée aux détails », affirme Clay Sun, le président d’EVA Air. Ainsi, pour préserver au mieux l’intimité de chaque passagers, le fauteuil est doté de panneaux latéraux au niveau du repose-tête et d’une lampe de lecture intégrée. Le mécanisme d’inclinaison permet au coussin du siège de glisser à la fois vers l’avant et vers le haut, créant ainsi une inclinaison équivalente à 8 pouces sans empiéter sur l’espace du passager assis derrière.

Les passagers ont par ailleurs accès au système de divertissement en vol au travers d’un écran de 15,6 pouces contrôlable avec une télécommande multifonctions. EVA Air a aussi choisi d’intégrer un support pour les appareils mobiles personnels à la tablette, ainsi que des prises 110V et USB. De nombreux rangements sont enfin disponibles, et l’accoudoir côté couloir rend le siège accessible aux passagers en fauteuil roulant ou ayant des besoins particuliers.

Le service sera également adapté. EVA Air a choisi de collaborer avec la marque britannique Hunter pour ses trousses de toilette, mais propose également des oreillers et des couvertures à double face pour un confort supérieur, des écouteurs de haute qualité et de la vaisselle personnalisée créée avec Guzzini.