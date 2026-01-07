Avelo Airlines redresse le nez. La compagnie américaine annonce que sa recapitalisation lui a permis de retrouver une situation solide, avec une trésorerie forte pour sa taille. Grâce à cela, elle va pouvoir poursuivre sa restructuration et mettre en œuvre sa stratégie à long terme.

Celle-ci repose encore sur un recentrage de ses activités autour de ses bases les plus solides et ses avions les plus efficaces. Elle va ainsi réorganiser son réseau autour de quatre bases (New Haven, Philadelphie, Charlotte et Lakeland), auxquelles se joindra Dallas (McKinney) à la fin de l’année. Elle fermera trois bases (Mesa, Raleigh-Durham et Wilmington).

Elle va également retirer six de ses huit Boeing 737-700 de sa flotte, pour la concentrer sur le 737-800, plus efficace, dont elle exploite quatorze exemplaires.

2026 va donc être une année de consolidation des activités, avant une phase de croissance qui pourrait débuter en 2027, avec la livraison des premiers Embraer E195-E2. Elle a commandé une centaine d’exemplaires de l’appareil régional, qui lui permettra de desservir de façon rentable des marchés où la demande est plus restreinte.