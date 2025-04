All Nippon Airways et Singapore Airlines ont décidé de renforcer leur coopération commerciale en lançant des produits tarifaires conjoints et des vols en partage de revenus sur les liaisons entre Singapour et le Japon. Ce rapprochement entrera en vigueur en septembre mais les nouvelles offres seront mises en vente dès le mois de mai.

Shinichi Inoue, président-directeur général d’All Nippon Airways, précise que la coentreprise « dépasse la simple alliance stratégique », en proposant une gamme plus diversifiée d’options tarifaires, une meilleure synchronisation des horaires de vol entre Singapour et le Japon, une connectivité sans rupture avec les transporteurs de Star Alliance, une meilleure liaison des programmes de fidélité, etc.

Sous réserve des approbations réglementaires, ANA et Singapore Airlines prévoient par ailleurs d’élargir le champ de leur coentreprise à d’autres marchés en dehors du Japon et de Singapour, tels que l’Australie, l’Inde, l’Indonésie et la Malaisie.

« Les produits tarifaires communs, les vols en partage de revenus et l’extension de nos accords de partage de codes ne représentent qu’un début. En harmonisant nos programmes de fidélisation et de voyages d’affaires et en intégrant de nouveaux marchés à notre coentreprise commerciale, nous pourrons offrir une valeur ajoutée supérieure, une connectivité renforcée et une expérience exceptionnelle aux clients voyageant entre Singapour et le Japon, et au-delà », résume Goh Choon Phong, président-directeur général de Singapore Airlines.