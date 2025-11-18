Air Europa opte pour un revirement total de la physionomie de sa flotte. Cliente fidèle de Boeing jusqu’à aujourd’hui, la compagnie espagnole a signé un protocole d’accord avec Airbus lors du salon de Dubaï, envisageant de commander jusqu’à quarante A350-900. Le gros-porteur d’Airbus deviendrait à terme le pilier de sa flotte long-courrier, une fonction aujourd’hui endossée par le Dreamliner.

L’introduction des A350 lancera le renouvellement de cette partie de la flotte. Air Europa compte également sur ces appareils pour accélérer sa croissance sur ses marchés les plus rentables en Amérique latine.

« Cette commande marque une étape stratégique dans le développement de la flotte d’Air Europa, accélérant sa croissance rentable grâce au renouvellement de sa flotte actuelle de gros-porteurs », a déclaré Juan Jose Hidalgo, président d’Air Europa.

Air Europa exploite actuellement une flotte harmonisée comptant trente 737 – en cours de modernisation avec le 737 MAX – et 29 787-8 et -9.