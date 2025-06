A l’occasion du salon du Bourget, Air Austral et Madagascar Airlines ont signé un accord de partage de codes et un accord tarifaire spécial, qui relancent leur coopération commerciale. L’objectif est de renforcer la connectivité entre Madagascar, La Réunion et d’autres destinations régionales

A compter du 27 juin, les clients de Madagascar Airlines pourront réserver des trajets opérés par Air Austral entre quatre destinations malgaches (Antananarivo, Antsiranana, Nosy Be et Toamasina) et La Réunion, voire poursuivre leur voyage sur certaines liaisons long-courrier de la compagnie réunionnaise (vers Bangkok et Johannesburg notamment).

A l’inverse, Air Austral gagne un accès à l’intégralité du réseau intérieur de Madagascar Airlines.

Par ailleurs, les deux partenaires mettent en place une liaison inter-îles régionale, La Réunion – Toamasina – Sainte-Marie, pour dynamiser le tourisme et les flux économiques.