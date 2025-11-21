Nouveau symbole de l’essor de l’Asie centrale depuis quelques années. Air Astana, la compagnie aérienne nationale du Kazakhstan vient de signer un protocole d’accord (MoU) avec Airbus pour acquérir une cinquantaine de monocouloirs de la famille A320neo supplémentaires (25 appareils fermes et 25 en option). Ces appareils viendront surtout assurer la croissance du transporteur kazakh au début de la prochaine décennie, alors que l’économie du pays profite notamment de sa position géostratégique entre l’Europe, la Russie et la Chine.

L’accord porte sur un mix d’A320neo et d’A321neo, avec une majorité des appareils en configuration A321LR (avec réservoirs ACT en soute pour accroître leur rayon d’action) afin de pouvoir desservir l’Asie et l’Europe. Certains des appareils viendront aussi moderniser la flotte de sa division low-cost FlyArystan.

Air Astana précise que cette commande s’ajoute à celle annoncée plus tôt ce mois-ci (15 Boeing 787-9) et qu’elle reste soumise à l’approbation de ses actionnaires. Les premières livraisons sont quant à elles programmées à partir de 2031.

« La commande importante d’Air Astana pour une nouvelle flotte d’Airbus A320neo témoigne de son engagement à maintenir sa réputation d’excellence opérationnelle et de service sur le long terme », a déclaré Peter Foster, le PDG d’Air Astana. « La famille Airbus A320neo a démontré son remarquable succès auprès d’Air Astana au fil des ans et je suis convaincu que cette nouvelle flotte contribuera à une croissance et une rentabilité durables » a-t-il ajouté.

Le groupe Air Astana exploite actuellement une flotte de 62 appareils, dont 59 monocouloirs de la famille A320/A320neo.