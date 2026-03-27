Air Algérie a officialisé une nouvelle commande portant sur 10 Boeing 737 MAX 8 neufs, des appareils acquis « dans le cadre de la mise en œuvre des orientations stratégiques fixées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant au développement et à la modernisation de l’aviation civile en Algérie ».

La compagnie nationale algérienne est déjà cliente du 737 MAX, avec 9 737-9 contractualisés en juin 2023 au salon du Bourget, et livrables à partir de 2027.

Une partie des 737-8 seront quant à eux livrés à Air Algérie plus tôt, avec 5 exemplaires attendus à partir du mois de juillet et les cinq autres l’année prochaine.

Ces appareils proviendraient des nombreux exemplaires initialement commandés par la compagnie low-cost brésilienne GOL qui avait négocié un accord avec l’avionneur américain pour quitter la protection du Chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites l’année dernière.

Pour rappel, la flotte de monocouloirs moyen-courriers d’Air Algérie est aujourd’hui composée d’une trentaine de Boeing 737NG : 5 737-600, 2 737-700 et 23 737-800.