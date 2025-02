A la suite de la proposition du président de la République et des auditions par les commissions parlementaires compétentes, la nomination de Philippe Pascal comme président-directeur général du Groupe ADP est confirmée. Sa prise de fonction a été immédiate. Il remplace Augustin de Romanet, qui venait de réaliser deux mandats à la tête du groupe aéroportuaire.

Titulaire d’une maîtrise de droit public et ancien élève de l’École nationale des impôts, Philippe Pascal a occupé plusieurs postes à la direction de la législation fiscale entre 1998 et 2007. Il devient chargé de mission au cabinet du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en 2007, avant d’être nommé inspecteur des finances en 2008. Il rejoint le Groupe ADP en 2013 en tant que directeur des opérations financières et des participations, puis directeur des finances, de la gestion et de la stratégie. Il occupait la fonction de directeur général adjoint finances, stratégie et administration depuis 2016.

Sur sa proposition, Justine Coutard a été nommée directrice générale déléguée du groupe. Celui-ci précise qu’elle dispose des mêmes pouvoirs que le PDG à l’égard des tiers mais sera plus particulièrement chargée des enjeux de développement durable et d’aménagement. Diplômée de l’ENS de Cachan, de l’Institut d’études politiques de Paris, et ancienne élève de l’ENA, elle a débuté sa carrière à l’Inspection générale des finances, au sein de laquelle elle a travaillé de 2011 à 2015. Ayant déjà brièvement rejoint le Groupe ADP en 2015 comme secrétaire générale de la direction générale des opérations et en qualité de directrice qualité clients de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, avant de devenir directrice des finances, de la gestion et de la stratégie jusqu’en 2017. Elle avait réintégré le groupe en 2020 en tant que directrice de l’aéroport Paris-Orly.

Elle est désormais remplacée à ce poste par Laurence Faure. Ingénieure diplômée de l’ENAC, elle a débuté sa carrière au sein d’ADP en 1995 au service d’assistance en escale de CDG et a occupé diverses fonctions depuis. Elle était récemment directrice technique et bagages de Paris-Orly.

Enfin, Christelle de Robillard remplace Philippe Pascal et devient directrice générale adjointe finances, stratégie et administration. Diplômée de l’ESSEC et d’un Master 2 en Sciences Politiques de l’Université Paris-Dauphine, elle a débuté sa carrière au ministère de l’Economie et des Finances en 2010. Elle a rejoint le Groupe ADP en 2014, au sein de la direction du contrôle de gestion, avant de devenir responsable du département pilotage financier en 2015. Elle a part la suite occupé les fonctions de directrice financière de l’aéroport Paris-Orly, puis directrice des finances, de la gestion et de la stratégie du Groupe ADP (2021). Elle est actuellement membre du comité du groupe Icade, en charge de la direction des Finances, et prendra ses nouvelles fonctions le 2 avril.