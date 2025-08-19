Air Canada se prépare à redécoller. Le groupe a annoncé qu’Air Canada et Air Canada Rouge allaient pouvoir reprendre progressivement leurs opérations à partir de la soirée du 19 août, à la suite d’une médiation réussie avec le SCFP (Syndicat canadien de la fonction publique) qui a permis de relancer les négociations autour d’une nouvelle convention collective pour les PNC (personnel navigant commercial). Tous les vols étaient suspendus depuis le 16 août en raison d’une grève, organisée par ce syndicat qui représente 10 000 agents de bord des deux compagnies.

« La reprise de service d’un grand transporteur comme Air Canada est une tâche complexe. Le rétablissement complet de nos activités pourrait prendre une semaine ou plus », prévient toutefois Michael Rousseau, président et chef de la direction d’Air Canada. Il faudra en effet entre sept et dix jours pour repositionner les appareils et les équipages de façon à suivre normalement le programme de vols.

Le groupe estime que la suspension des opérations durant quatre jours aura affecté plus de 500 000 clients. Elle n’a pas touché Air Canada Express, les vols étant exploités par Jazz et PAL Airlines.

La grève avait été décidée par le SCFP le 13 août à la suite de l’échec des négociations avec la direction du groupe au sujet d’une revalorisation des salaires et de certaines tâches. Selon le SCFP, l’offre d’Air Canada ne permettait pas de compenser la baisse du pouvoir d’achat du personnel de cabine, liée à l’inflation, et maintiendrait le niveau des salaires au-dessous du marché. Il estime également qu’une partie des heures de travail effectuées par les agents, notamment en lien avec la sécurité, n’est pas rémunérée. Ainsi, l’action de grève avait été approuvée par 99,7 % des membres.

Air Canada proposait une augmentation de la rémunération globale de 38 % sur quatre ans, une nouvelle disposition concernant la rémunération pour le service au sol, des améliorations aux régimes d’avantages sociaux et de retraite et des améliorations de la qualité de vie (congés payés, repos, équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, réduction de la charge de travail en vol).