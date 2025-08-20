La croissance de la flotte moyen-courrier d’Edelweiss se poursuit et la compagnie annonce qu’elle va introduire deux nouveaux appareils dans les prochains mois. Parmi ces deux Airbus de la famille A320 se trouvera son premier exemplaire d’A320neo.

Cet appareil sera intégré en avril 2026. Issu de la flotte de sa maison mère Swiss, il conservera son immatriculation HB-JDB. Il était entré en service en juillet 2020.

Avant l’arrivée du premier neo, Edelweiss récupérera également un autre A320 de Swiss, dès le mois d’octobre. Il s’agit de l’appareil immatriculé HB-JLQ.

Ainsi, la flotte moyen-courrier comptera seize Airbus de la famille A320 au début de la saison été 2026. Ils seront exploités aux côtés de cinq A340-300 et deux A350-900.