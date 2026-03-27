Comme tous les ans, l’Aéro-club de France et ses sponsors ont à cœur de valoriser et récompenser les individus, associations ou collectivités qui oeuvrent pour la sauvegarde du patrimoine aéronautique. C’est pourquoi l’institution vient de lancer son appel à candidatures pour l’édition 2026 du Grand Prix du Patrimoine.

Chaque dossier de candidature a pour objet de retracer la vie de l’objet patrimonial, aéronef, bâtiment, objet d’art… Il doit mentionner divers éléments comme le nom du chef du projet, la finalité de la restauration, l’histoire de l’appareil, son état avant les travaux, les travaux effectués, etc.

Les candidats au Grand Prix du Patrimoine ont jusqu’au 30 septembre pour déposer leur candidature, date à laquelle l’opération de préservation devra être achevée.

Le règlement et les modalités détaillées du prix peuvent être consultés sur le site Aéro-Club de France – Commission Patrimoine.

Les candidatures sont à envoyer à :

Aéro-Club de France

Grand Prix du Patrimoine

6 rue Galilée

75016 Paris

aeroclub(a)aeroclub.com