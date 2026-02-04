Joramco, la société MRO de Dubai Aerospace Enterprise (DAE) implantée à Amman (Jordanie), vient pour la première fois de remporter un accord de maintenance de la part de la compagnie aérienne allemande Condor.

Signé lors du salon MRO Middle East 2026 à Dubaï le 4 février, cet accord de cinq ans prévoit que Joramco effectuera les contrôles de maintenance en base pour des appareils de Condor, notamment ses A320/A321ceo, ses A320/A321neo et ses A330neo (A330-900). Le nombre d’appareils concernés n’a pas été indiqué.

« Nous sommes ravis d’entamer ce nouveau partenariat avec Condor. Notre engagement envers l’excellence opérationnelle nous a permis de devenir un partenaire de choix pour les compagnies aériennes du monde entier, et cet accord à long terme témoigne de la confiance qu’elles nous accordent. Nous avons hâte de développer cette collaboration et d’explorer de nouvelles opportunités de croissance commune » a déclaré Fraser Currie, Chief Strategy & Commercial & Officer – DAE Engineering.

La compagnie allemande exploite actuellement une flotte de 53 appareils, avec une quarantaine d’autres attendus dans le cadre d’un vaste programme de modernisation lancée il y a plusieurs années et incluant de nombreux appareils de la famille A320neo, ainsi que 7 A330-900. La maintenance des appareils de Condor était jusqu’à présent assurée par sa filiale Condor Technik, notamment dans ses installations de Francfort et de Düsseldorf.