L’entreprise américaine VSE Corporation a annoncé le 29 janvier 2026 la signature d’un accord définitif pour l’acquisition de Precision Aviation Group (PAG).

La transaction s’élève à 2,025 milliards de dollars, financés par 1,75 milliard de dollars en numéraire et 275 millions de dollars en actions VSE. Un versement complémentaire de 125 millions de dollars est prévu selon les résultats de l’exercice 2026.

Cette opération inclut les 29 centres de maintenance, réparation et révision (MRO) de PAG situés en Amérique du Nord, en Australie, au Brésil et à Singapour.

La clôture de la transaction est programmée pour le deuxième trimestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires usuelles.

Basé à Atlanta (Géorgie), PAG est spécialisé dans les services de réparation d’équipements (avionique, trains d’atterrissage…) et la distribution de pièces pour l’aéronautique civile, l’aviation d’affaires, les hélicoptères et la défense.