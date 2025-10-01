United Airlines a réalisé la première installation d’une connectivité Starlink (SpaceX) sur l’un de ses Boeing 737-800, après avoir reçu la certification de la FAA pour cette modification. L’appareil devrait être remis en service le 15 octobre prochain depuis l’aéroport international de Newark.

Il s’agit du premier monocouloir moyen-courrier de la compagnie ainsi équipé, après les précédentes installations sur plus de la moitié de ses jets régionaux, notamment les Embraer 175. L’accord entre United et SpaceX couvre un total de plus de 1 000 appareils.