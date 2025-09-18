Satair, la filiale d’Airbus spécialisée dans les pièces détachées pour avions commerciaux, a profité du salon MRO Asia-Pacific qui s’est tenu à Singapour pour annoncer de multiples accords en lien avec la région.

Le premier a été signé avec Airbus (Chengdu) Lifecycle Services Ltd. (ALS) et Guangzhou Hangrun Technology Co., Ltd. (Hangrun Technology). Il s’agit d’un protocole d’accord tripartite pour une coopération stratégique dans le domaine des pièces usagées. Cet accord non contraignant prévoit une collaboration de cinq ans pour les solutions de fin de vie des avions. Hangrun Technology fournira ainsi 15 appareils à ALS sur une période de cinq ans pour leur démantèlement. Les pièces usagées reconditionnées (USM) seront ensuite distribuées et vendues par l’entité Satair de Chengdu (SC), s’appuyant sur le réseau mondial de distribution de Satair.

La filiale d’Airbus spécialisée dans les pièces détachées s’était posée en Chine il y a deux ans en créant une nouvelle implantation à Chengu pour se positionner sur place dans la commercialisation d’actifs aéronautique en fin de vie à destination de la Chine et du monde entier.

Satair a par ailleurs renforcé son accord avec la société MRO HAECO (Hong Kong Aircraft Engineering Company) dans le domaine de l’approvisionnement en consommables, et plus particulièrement en pièces détachées standard Airbus. L’accord concerne les différentes sociétés opérationnelles du groupe HAECO. Un premier accord avait été annoncé lors du salon MRO Americas en avril dernier.

Sur le plan des clients opérateurs, Satair a signé un contrat à long terme avec Cebu Pacific concernant sa solution IMS (Integrated Material Services) afin de fournir une gestion du matériel consommable pour l’ensemble de la flotte de la compagnie aérienne philippine. La flotte de Cebu Pacific va bientôt franchir les 100 appareils (famille A320/A320neo, A330neo d’Airbus), avec plus d’une centaine de monocouloirs Airbus supplémentaires attendus dans les prochaines années.

Enfin, Satair et Saint-Gobain Sully ont renouvelé leur accord de distribution, prolongeant ainsi leur collaboration en place depuis 2015. Satair demeure ainsi le distributeur mondial des hublots cabine de l’équipementier français pour les flottes Airbus et ATR. De plus, Satair conserve les droits de distribution exclusifs des pare-brises et fenêtres de cockpit des avions Airbus, ATR, Dornier 328 et BAE146 pour l’Asie-Pacifique, l’Asie du Sud et la Chine.