Safran Electrical & Power a inauguré un nouveau bâtiment sur son site de Sarasota (Floride) le 18 mars, un centre entièrement consacré à la maintenance, à la réparation et à la révision de systèmes électriques aéronautiques. Avec cette extension, le site de Sarasota s’étend désormais sur 13 000 mètres carrés. Cette extension est déjà opérationnelle.

Le nouveau bâtiment regroupe l’ensemble des activités électriques auparavant menées par Thales à Orlando, acquises par Safran Electrical & Power en octobre 2023. Il offre des services de maintenance, de réparation et de révision pour les générateurs électriques, l’électronique de puissance et les systèmes de batteries lithium.

Safran Electrical & Power précise que site bénéficie également d’espaces d’ingénierie et de services renforcés, dédiés à la maintenance, à la réparation et à la révision (MRO), ainsi qu’à la gestion des machines tournantes. L’équipementier ajoute qu’il maîtrise désormais l’ensemble du cycle de vie de ses systèmes électriques à Sarasota, depuis la recherche et le développement technologique jusqu’à la qualification, la fabrication et le support de maintenance étendu.