SIA Engineering Company Limited (SIAEC) a annoncé la création d’une nouvelle filiale à 100%, SIAEC Global (II) Private Limited.

Constituée le 2 avril à Singapour, la société a pour objet social déclaré la détention d’investissements. Aucune autre information n’a été fournie sur les actifs futurs ou les projets précis qui pourraient être logés dans cette nouvelle entité.

SIAEC précise que la création de SIAEC Global II ne devrait pas avoir d’incidence significative sur les actifs nets consolidés ni sur le bénéfice par action du groupe pour l’exercice clos le 31 mars 2027.

Pour rappel, la division MRO de Singapore Airlines multiplie les projets de coentreprises et de prises de participation, notamment en Chine. SIAEC avait déjà créé une première entité SIAEC Global comme holding d’investissement.