Asia Digital Engineering (ADE), la filiale MRO de Capital A, annonce avoir décroché les agréments EASA Part 145 et FAA Part 145, lui permettant d’assurer la maintenance d’appareils immatriculés respectivement dans l’Union européenne et aux États-Unis.

Cette double reconnaissance place ADE parmi les rares acteurs asiatiques capables d’opérer selon les normes les plus strictes de l’industrie aéronautique mondiale.

Les certifications EASA et FAA permettent désormais à ADE d’étendre encore son portefeuille de clients au-delà des compagnies aériennes du groupe AirAsia pour servir des compagnies aériennes internationales exigeant une conformité totale aux standards européens et américains. ADE détenait déjà des agréments dans dix pays d’Asie du Sud-Est et d’Asie du Sud, dont Singapour, l’Indonésie, l’Inde et la Thaïlande.

« Ces étapes importantes renforcent notre position de leader en MRO dans la région et soulignent le rôle croissant de la Malaisie comme pôle majeur de maintenance aéronautique. Tout en restant le principal MRO d’AirAsia, nous accompagnons désormais un portefeuille croissant de compagnies aériennes dans la région et au-delà, offrant une maintenance de classe mondiale, sûre, de haute qualité et à valeur ajoutée. Ces certifications nous permettent d’offrir nos services à encore plus de compagnies aériennes à l’international » a déclaré Mahesh Kumar, PDG d’Asia Digital Engineering,

Créé en 2020, ADE a commencé à intervenir sur des appareils extérieurs aux flottes des compagnies du groupe AirAsia début 2023. Elle a réalisé plus de 180 grandes visites, notamment grâce à la mise en service d’un nouveau hangar MRO sur la plateforme aéroportuaire internationale de Kuala Lumpur (Sepang) l’année dernière, avec ses 14 lignes de maintenance.