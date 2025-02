Bombardier veut étendre les services qu’il propose à Londres. L’avionneur canadien a décidé d’ajouter un atelier peinture à son centre de Biggin Hill, qui sera adjacent à son centre actuel. Il estime qu’ainsi son installation offrira une option complète de service et de soutien à ses clients.

Le nouvel atelier devrait être opérationnel au second semestre de 2026. Il aura une superficie de 4 800 m², abritera deux baies peinture et pourra prendre en charge tous les modèles de Bombardier – Global, Challenger et Learjet, jusqu’au Global 8000. Il devrait employer plus d’une cinquantaine de techniciens peinture qualifiés.

Ce n’est pas la première extension que Bombardier décide à Londres. Le centre de Biggin Hill, inauguré en 2017, a été agrandi à 23 250 m² en 2022. En 2024, il s’est enrichi d’un salon des matériaux ouvert en partenariat avec F/LIST sur 65 m², qui permet à Bombardier de proposer à ses clients « le plus vaste et le plus complet que Bombardier ait jamais présenté dans l’un de ses centres de service internationaux ». Enfin, l’avionneur a annoncé une nouvelle escale de maintenance en ligne à l’aéroport de Farnborough pour assurer des travaux légers de maintenance programmée ou non, et du soutien AOG (avions immobilisés au sol).

« L’ajout du nouvel atelier de peinture au centre de service de Londres-Biggin Hill est le plus récent exemple de la façon dont nous continuons d’élargir notre offre de services à nos clients afin de maintenir la navigabilité – et la fière allure – de leurs avions », se félicite Paul Sislian, vice-président exécutif du Service après-vente et de la Stratégie.