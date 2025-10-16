SunExpress a signé un contrat à long terme avec AFI KLM E&M pour lui confier la maintenance de ses moteurs CFM56-7B. Il court de 2025 à 2031.

Il englobe des services complets d’assistance en atelier pour les moteurs de sa flotte de Boeing 737-800, qui compte une soixantaine d’appareils.

Martijn de Vries, vice-président de KLM Engine Services, précise que cette collaboration pourrait par la suite s’étendre aux LEAP-1B – SunExpress exploite également une vingtaine de 737 MAX. La compagnie compte par ailleurs étendre sa flotte à 166 appareils d’ici 2035.

SunExpress avait déjà signé un contrat de ce type avec AFI KLM E&M en 2018. Ce nouvel accord « rétablit et développe leur relation de travail ».