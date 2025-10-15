Sojitz Corporation va s’appuyer sur Bombardier pour lancer son premier programme de propriété partagée. La société, reconnue comme l’un des principaux fournisseurs de jets au Japon, a commandé un Global 6500 et un Global 8000 dans ce but.

Ils intégreront la flotte du Share Jet Program (SJP), le premier programme de propriété partagée du pays pour les gros jets d’affaires très long-courriers, capables d’effectuer des vols transpacifiques.

Bombardier précise que les appareils seront dotés d’intérieurs d’exception sur mesure.