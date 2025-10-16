Boeing tient le rythme de ses livraisons. L’avionneur annonce avoir remis 160 avions commerciaux à ses clients au troisième trimestre, soit dix de plus qu’au trimestre précédent et 38 % de plus qu’à la même période l’année dernière (où 116 livraisons avaient été effectuées).

Plus en détail, Boeing a livré 121 737, six 767, neuf 777 et 24 Dreamliner. Les livraisons ont donc considérablement accéléré par rapport à l’année dernière, avec notamment une hausse de 30 % des livraisons de 737 et de 70 % de celles de 787.

Depuis le début de l’année, 440 avions commerciaux ont ainsi été remis à leur destinataire – contre 291 sur les neuf premiers mois de 2024, soit une hausse de 51 %.

En parallèle, des commandes pour 153 appareils ont été enregistrées, réparties entre 67 737 MAX, quatorze 777X (un contrat de Cathay Pacific) et 72 Dreamliner. Aux côtés de Cathay, Turkish Airlines et Norwegian ont passé d’importantes commandes, respectivement pour cinquante 787 et trente 737 MAX. A noter qu’un autre accord majeur a été signé par un client resté anonyme pour une trentaine de 737 MAX.