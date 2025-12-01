GE Aerospace va investir 19 millions de livres (21,6 millions d’euros) sur trois ans pour moderniser son site de Nantgarw, près de Cardiff, principal centre de maintenance, réparation et révision (MRO) de moteurs commerciaux du groupe en Europe.

L’investissement, présenté comme le plus important sur le site depuis plus de vingt ans, s’inscrit dans un programme plus large de plus de 107 millions de livres dédié aux installations MRO et de réparation de composants en Europe d’ici 2026.​

Le projet prévoit la rénovation de plus de 6 500 m² de toitures ainsi que l’amélioration du bardage, de l’isolation et du vitrage des bâtiments, afin de moderniser les infrastructures et de réduire la consommation énergétique du site. Ces travaux doivent également faciliter le déploiement ultérieur de projets liés aux énergies renouvelables et préparer l’installation aux futures générations de moteurs.​

Le site de Nantgarw emploie plus de 1 350 ingénieurs et techniciens hautement qualifiés et assure la maintenance de moteurs tels que les GE90 et CFM56 pour des clients dans le monde entier.