Safran Electrical & Power et Safran Ventilation Systems ont signé deux contrats avec la compagnie aérienne Emirates pour la maintenance des équipements de génération électrique et du système de ventilation de sa flotte d’Airbus A380 (plus d’une centaine d’exemplaires actifs).

« Nous sommes heureux de consolider notre partenariat stratégique avec Emirates Airline afin de continuer de soutenir, sur de nombreuses années, sa flotte d’Airbus A380, tant sur nos sites de Safran Ventilation Systems à Blagnac que de Safran Electrical & Power à Pitstone, Niort et Méru », a déclaré Amans Defossez, le Directeur Support et Services chez Safran Electrical & Power et Safran Ventilation Systems.

Safran Electrical & Power assurera la maintenance des générateurs électriques à fréquence variable, des générateurs électriques de l’Auxiliary Power Unit (APU) et des unités de contrôle associées. Safran Ventilation Systems prendra quant à lui en charge la maintenance des ventilateurs avioniques et des vannes du système de ventilation.