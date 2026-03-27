L’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) a émis une alerte après le vol d’un lot de pièces de moteurs officiellement déclarées non navigables en Espagne.

Selon les informations transmises par l’Autorité nationale de l’aviation civile espagnole (NAA), une tierce partie se faisant passer pour le prestataire chargé de la destruction a détourné, fin janvier, douze conteneurs de pièces, dont trois contenaient des éléments critiques ou à durée de vie limitée.

Les composants concernent plusieurs types de moteurs de monocouloirs : CFM56-5B, CFM56-7B, V2500, PW1100G et RB211-535E4.

L’EASA prévient que ces pièces, considérées comme non homologuées, pourraient être proposées sur le marché des rechanges et demande aux exploitants, ateliers de maintenance et fournisseurs de vérifier leurs stocks, d’identifier d’éventuelles correspondances, de les mettre en quarantaine et de signaler tout cas aux autorités compétentes.

Plus d’informations ici : https://www.easa.europa.eu/en/domains/aircraft-products/suspected-unapproved-parts/theft-turbofan-engine-parts-mutilation