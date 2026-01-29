La compagnie régionale indienne Fly91 (Just Udo Aviation Private Limited) a signé un nouvel accord de maintenance globale (Global Maintenance Agreement – GMA) d’une durée de huit ans avec l’avionneur ATR.

Fondée en 2023 et opérationnelle depuis mars 2024, la compagnie Fly91 relie aujourd’hui 8 destinations secondaires et tertiaires en Inde avec une flotte de quatre ATR 72‑600. La compagnie régionale basée à l’aéroport Manohar de Goa va par ailleurs ajouter deux exemplaires neufs supplémentaires à sa flotte dans les prochaines semaines, des appareils acquis en leasing auprès de Dubai Aerospace Enterprise (DAE). Le nouvel accord GMA signé avec ATR accompagnera ainsi cette nouvelle phase de croissance, alors que la compagnie poursuit l’expansion de sa flotte.

« Les 22 derniers mois d’exploitation ont démontré l’importance de disposer d’un partenaire de maintenance fiable. Le GMA d’ATR a joué un rôle déterminant pour maintenir nos avions en service de manière fiable, même dans un contexte de contraintes mondiales sur les chaînes d’approvisionnement. En tant que start‑up agile et très attentive aux coûts, la visibilité qu’offre le GMA sur les coûts futurs de maintenance est essentielle pour nous. Dans notre environnement, il ne s’agit pas seulement d’exploiter le bon avion, mais de s’assurer qu’il est entretenu selon les normes les plus élevées afin de fournir le service fiable que nos passagers attendent » a expliqué Manoj Chacko, le Directeur général de Fly91.

Fly91 est cliente de l’offre de support et de maintenance GMA depuis mai 2024, bénéficiant d’un ensemble complet de services de support incluant la location d’un stock déporté de pièces de rechange (On Site Sock ou Lease Stock), l’échange standard et la réparation des équipements remplaçables en ligne (LRU), ainsi que la disponibilité et les services de maintenance des hélices. Après près de deux années d’exploitation, et avec une utilisation des appareils dépassant 2 500 heures de vol par an, la compagnie a décidé de faire évoluer le périmètre de son contrat afin de sécuriser une visibilité des coûts à long terme et d’optimiser la performance opérationnelle à mesure que sa flotte s’agrandit.

La compagnie régionale indienne ambitionne de desservir plus de 50 villes d’ici 2029-2030 avec une flotte de trente appareils.