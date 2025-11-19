Riyadh Air a finalement choisi le motoriste franco-américain CFM International pour ses futurs Airbus A321neo. Un contrat portant sur un minimum de 120 moteurs LEAP-1A a été signé avec Safran au salon aéronautique de Dubaï. L’accord inclut également des moteurs de rechange.

À noter que les moteurs seront équipés du kit de renforcement de la turbine haute pression (HPT) dès leur livraison à la compagnie saoudienne afin de garantir une durabilité maximale dans l’environnement opérationnel difficile propre au Moyen-Orient.

Riyadh Air avait commandé ses A321neo en octobre 2024, des appareils livrables à partir du second semestre 2026.