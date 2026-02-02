Textron Aviation a enregistré un chiffre d’affaires annuel record de presque 6 milliards de dollars en 2025, marquant une progression de 13 % sur un an.

Cette performance repose sur une accélération des livraisons au quatrième trimestre, avec 49 jets d’affaires Cessna et 43 avions turbopropulsés Beechcraft remis aux clients, contre respectivement 32 et 38 fin 2024. Sur l’ensemble de l’exercice, l’entreprise a livré 171 jets d’affaires et 146 avions turbopropulsés.

Les bénéfices annuels s’établissent à 694 millions de dollars, en hausse de 23 %.

La direction de Textron Aviation attribue ces résultats au rétablissement des capacités de production après les mouvements sociaux de 2024 et à une croissance de 6 % de l’activité après-vente.

Le carnet de commandes s’élève à 7,7 milliards de dollars.