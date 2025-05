Airbus a annoncé deux changements à la tête de sa division Avions Commerciaux qui entreront en vigueur le 1er juillet prochain.

Rémi Maillard, actuel Président d’Airbus en Inde et en Asie du Sud, est nommé Executive Vice-President Engineering. À ce titre, il sera également Directeur de la Technologie d’Airbus et dirigera et coordonnera l’ensemble des activités de recherche et technologie de l’avionneur. Rémi Maillard sera membre de l’équipe de direction de la division Avions Commerciaux et sera rattaché à Christian Scherer, le directeur général de la division Avions Commerciaux.

Rémi Maillard succèdera de fait à Sabine Klauke qui occupera le poste nouvellement créé de Responsable de la Conception, de la Fabrication et des Services Numériques (DDMS) « Next Gen ». Elle sera rattachée à Catherine Jestin, Executive Vice-President Digital.

Pour rappel, Rémi Maillard occupait le poste de directeur des Services chez Airbus avant de prendre ses responsabilités pour le marché indien. La nomination au poste de Président d’Airbus en Inde et en Asie du Sud sera annoncée ultérieurement.