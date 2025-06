L’ONERA annonce le lancement d’un premier projet sur les phénomènes électriques atmosphériques dans le cadre du réseau IFAR (International forum for aviation research). Conduit sous la coordination de l’organisme français, le projet Electri-Fly est mené avec les instituts de recherche aéronautique canadien (NRC), néerlandais (NLR), japonais (JAXA) et américain (NASA), et a pour objectif d’approfondir la compréhension des phénomènes électriques atmosphériques.

Le programme a une durée de quatre ans. Il se penchera sur les mécanismes de chargement électrique et vise à permettre de mieux comprendre l’électrisation des orages, alors que les phénomènes climatiques extrêmes s’intensifient, et le risque de foudroiement en vol.

Il prévoit la participation de deux avions de recherche (un Citation II du NLR en Europe et un Convair 580 au Canada) équipés de capteurs embarqués à des campagnes de mesures en vol. La technologie avancée des capteurs, AMPERA et AHDEL de l’ONERA, permettra de caractériser les propriétés électriques et microphysiques des nuages avec une précision inédite : champ électrique ambiant, potentiel électrique de l’avion, charges électriques naturelles portées par les particules nuageuses.

Les données collectées seront analysées par l’ONERA. Elles devraient permettre d’améliorer la sécurité aéronautique en apportant des informations nouvelles sur le comportement des matériaux, les protections, l’évaluation des risques, et pour l’optimisation des trajectoires et la planification des vols.