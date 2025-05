Rolls-Royce Deutschland vient de franchir le cap symbolique des 9 000 moteurs livrés depuis son site de Dahlewitz, près de Berlin. Le 9000e moteur livré est un Pearl 700, destiné à un Gulfstream G700.

Depuis le lancement de la production en 1995, l’usine s’est imposée comme le centre d’excellence mondial du groupe pour les réacteurs à deux arbres, employant aujourd’hui environ 2 400 personnes. Plus de 6 100 moteurs produits à Dahlewitz sont destinés à l’aviation d’affaires, notamment les Pearl 15, Pearl 700 et Pearl 10X, qui équipent respectivement les Bombardier Global 5500/6500, Gulfstream G700 et bientôt le Falcon 10X de Dassault Aviation.

« La production de 9 000 moteurs à Brandebourg est un exploit impressionnant et je suis très fier de cette étape importante. Elle est le fruit de trois décennies de travail d’équipe et de dévouement exceptionnels. Dahlewitz est un pilier des ambitions futures de l’entreprise et j’attends déjà avec impatience la 10 000e livraison » a annoncé Dirk Geisinger, le Président de Rolls-Royce Deutschland.

Face à une demande mondiale en forte croissance, portée par la reprise du trafic aérien et l’augmentation de la flotte d’avions équipés de moteurs Rolls-Royce (croissance de 7 à 9 %), le groupe avait annoncé il y a deux ans son intention d’investir environ 30 millions de livres sterling sur son site de Dahlewitz et de recruter plus de 100 personnes pour répondre à la demande de services à court terme sur ses moteurs Trent 1000 avant de passer à l’assemblage et aux tests du Trent XWB-84 sur place à partir de 2026.

Parallèlement, le site poursuit le développement du démonstrateur UltraFan et finalise la certification du Pearl 10X du futur Falcon 10X.