Conformément au principe de gouvernance paritaire, Mikaël Butterbach (MEDEF), représentant des entreprises adhérentes, a été nommé président d’IPECA. Ludovic Andrevon (CFE-CGC), représentant des salariés et retraités, devient quant à lui vice-président.

« IPECA pourra compter sur ma mobilisation pour poursuivre la dynamique de transformation engagée. Nous avons l’ambition de pouvoir nous appuyer sur l’exploitation de la donnée pour favoriser le dialogue social autour de la Santé au travail et permettre de mieux anticiper les besoins pour garantir une protection adaptée aux salariés », a commenté Mikaël Butterbach.

« Notre ambition reste claire : contribuer à répondre aux enjeux et aux défis des entreprises de la filière Aéronautique, Espace et Défense, en apportant des solutions utiles ; mais aussi accompagner le dialogue social, à un moment où le système complémentaire, en santé comme en prévoyance, est questionné par les pouvoirs publics et où les entreprises et les salariés peuvent se retrouver ‘prisonniers’ de décisions budgétaires du gouvernement. »