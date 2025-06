Bienvenue dans le quatrième épisode du Podcast de l’Aviation, « Décarboner l’aérien, une industrie en transition ».

Cet épisode – Former pour transformer – se focalise sur les nouveaux besoins en compétences que la transition écologique de l’aéronautique va susciter, avec la montée des nouvelles filières à hydrogène, l’électrification, le développement du numérique… Autant sur le plan industriel que de l’ingénierie et de l’analyse de données. Alors que le secteur connaît déjà une pénurie sur certains profils, il doit à la fois assurer la montée en compétences de ses collaborateurs, faire évoluer la formation pour l’adapter aux nouveaux besoins et financer le tout. Il doit également travailler à l’attractivité des métiers, faire comprendre aux plus jeunes qu’ils auront un pouvoir décuplé de changer les choses.

Retrouvez Nicolas Gourdin, professeur à l’ISAE-Supaero, Thibault Le Guillou, responsable RH et du développement des talents chez Airbus, Christine Buche-Andrieux et Delphine Dijoud, de Safran, et Jean-Christophe Lambert, d’Ascendance, aux côtés de Denis Bonnet de Thales ou encore Bruno Fichefeux d’Airbus, pour aborder cette problématique fondamentale.

Ce podcast est soutenu par le GIFAS qui représente l’ensemble des acteurs de l’industrie aéronautique et spatiale : plus de 500 entreprises, fabricants, équipementiers, ETI, PME et startups qui s’activent pour préparer un avion décarboné et plus durable.