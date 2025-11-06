Le Global 8000 est prêt à faire son entrée. Bombardier a annoncé le 5 novembre que son nouvel avion d’affaires avait obtenu sa certification de type de Transports Canada, lui donnant le feu vert pour une entrée en service d’ici la fin de l’année.

Le jet est ainsi certifié à une vitesse maximale de mach 0,95 et un rayon d’action de 8 000 nm (14 800 km). Il possède également une altitude cabine de 2 691 pieds au niveau de vol 410, « la plus basse altitude pour un avion civil de série » selon Bombardier.

L’avionneur canadien souligne que le système Pũr Air (avec filtration HEPA et élimination des composés organiques volatiles) et le système d’éclairage circadien Soleil s’y ajoutent pour améliorer le confort en vol et combattre les effets du décalage horaire.

Le Global 8000 propose quatre zones habitables et une aire de repos réservée à l’équipage.