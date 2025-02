La production du G650 est officiellement terminée. Le dernier modèle de l’avion d’affaires est sorti de sa ligne d’assemblage finale le 12 février. Il va rejoindre le centre de finition d’Appleton, dans le Wisconsin, avant d’être remis à son client dans le courant de l’année.

Lancé en 2005, révélé en 2008 et ayant effectué son premier vol en 2009, le G650 est entré en service en décembre 2012 et s’est vendu à plus de 500 exemplaires. Lui et sa version améliorée, le G650ER, ont battu plus de 125 records de vitesse mondiaux, ainsi que plusieurs autres records, comme un tour du monde avec une seule escale en 2015, le vol en avion d’affaires le plus rapide de l’histoire entre Singapour et Tucson en 2019, ou le tour de la Terre le plus rapide jamais effectué autour des pôles nord et sud (mission « One More Orbit » en 2019).

« Depuis leur lancement, les G650 et G650ER sont devenus la norme industrielle que tous les autres ont suivie, dépassant récemment le chiffre stupéfiant d’un million d’heures de vol », a déclaré Mark Burns, le président de Gulfstream. Il souligne que les innovations introduites avec le G650 quant à la forme ou les processus de fabrication ont façonné l’actuelle flotte de l’avionneur américain.

Celui-ci assure aussi que l’appareil pourra encore voler durant des décennies, grâce à sa fiabilité, et que ses équipes continueront bien sûr à assurer son soutien mais aussi à travailler sur des améliorations qui pourront être apportées à la flotte en rétrofit.

Désormais, Gulfstream propose le G800 pour le remplacer, motorisé par le Pearl 700 de Rolls-Royce qui améliore encore ses performances et son rayon d’action. Le G800 attend sa certification par la FAA au premier semestre 2025.