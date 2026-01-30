Airbus a retiré du service le dernier exemplaire de ses A300-600ST (Super Transporter) Beluga, marquant la fin de la carrière opérationnelle de cette flotte dédiée au transport de tronçons d’appareils entre les sites de l’avionneur en Europe.

L’appareil concerné, immatriculé F-GSTF (Beluga n°5), âgé de 25 ans, a été convoyé le 29 janvier de Bordeaux-Mérignac vers Broughton (Royaume-Uni). Il doit transformé en centre à vocation éducative sur le site gallois d’Airbus.​

Au total, cinq Beluga ST ont été produits entre 1992 et 2000 sur la base de l’A300-600R afin d’assurer la logistique interne d’Airbus entre ses sites européens, en remplacement des Super Guppy. Ces appareils étaient opérés par Airbus Transport International (ATI).

Deux exemplaires sont aujourd’hui stockés à Bordeaux et deux autres à Toulouse-Blagnac. L’un d’entre eux sera préservé au musée Aéroscopia de Blagnac.

Les A300-600ST sont maintenant remplacés par les 6 BelugaXL, basés sur l’A330-200 et offrant une capacité accrue pour le transport de pièces de grande dimension, notamment pour le programme A350.​

La flotte de BelugaXL d’ATI devrait atteindre les 9 500 heures de vol par an d’ici 2027, assurant ainsi toujours plus de transport d’éléments d’avions entre les 11 sites industriels d’Airbus en Europe.