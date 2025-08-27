L’Académie de l’air et de l’espace a souhaité faire un état des lieux des connaissances sur l’impact de la météorologie sur les opérations aériennes et spatiales et leur gestion. Elle organise donc un colloque sur ce thème, qui se tiendra les 12 et 13 novembre 2025 au siège d’Eurocontrol à Bruxelles.

L’objectif est d’évaluer l’impact que continuent d’avoir les conditions météorologiques sur ces opérations, leur sécurité, leurs coûts et leur efficacité, malgré les progrès réalisés en matière de prévisions et de partage des informations. A la suite de cela, le colloque se penchera sur les nouvelles voire futures solutions qui permettront d’améliorer encore la gestion de ces phénomènes.

Les deux jours de colloque s’articuleront autour de quatre sessions. La première fera un état des lieux (analyse des perturbations et accidents à l’aide des données et statistiques disponibles), tandis que la deuxième se concentrera sur l’amélioration de la gestion météorologique à l’aide d’outils innovants, notamment des radars avancés ou des solutions recourant à l’intelligence artificielle.

Par la suite, les intervenants se pencheront sur les processus décisionnels au quotidien, avant d’aborder des perspectives de recherche (systèmes de prévision de nouvelle génération, travaux sur les trainées de condensation, perspectives d’évolution des équipements et du design avion dans le contexte du changement climatique).

Le colloque sera ouvert avec une intervention de Willie Walsh, le directeur général de l’IATA, et accueillera des intervenants d’Eurocontrol, d’Air France, du CNES, d’Airbus, de Swiss, Météo France, SESAR…

Pour plus d’information et pour s’inscrire, veuillez consulter la page dédiée sur le site de l’Académie de l’air et de l’espace.