Selon les informations de Bloomberg, la Chine aurait demandé à ses compagnies aériennes de refuser toute livraison d’avions de Boeing, ainsi que de leurs équipements et pièces produits aux Etats-Unis. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la guerre commerciale lancée par le gouvernement de Donald Trump contre le reste du monde et plus particulièrement contre la Chine. Si les autres pays ont pu profiter d’une pause de 90 jours pour le moment, les biens chinois sont pour l’heure toujours frappés de 145 % de droits de douane. Cette interdiction s’ajoute à l’augmentation portée à 125 % des taxes sur les importations américaines en Chine, qui rendait de toute façon déjà l’acquisition de Boeing impossible à rentabiliser.

Selon le carnet de commandes de l’avionneur américain au 31 mars, 130 appareils doivent être livrés à des compagnies chinoises, dont 96 737 MAX et onze 787-9. A cela s’ajoutent les appareils acquis en leasing.

La Chine avait déjà considérablement réduit le flux des livraisons de Boeing dans le pays après les accidents du 737 MAX et la guerre commerciale que le président américain avait déjà lancée lors de son premier mandat. Depuis, les commandes géantes se font désirer et les livraisons se font au compte-goutte. Si elle est maintenue, cette décision interdira encore un peu plus le marché aéronautique le plus prometteur des vingt prochaines années à l’avionneur américain.

L’arrêt des livraisons d’équipements et de pièces détachées américains pourrait par ailleurs entraîner une flambée des coûts de maintenance des compagnies aériennes chinoises. Selon Bloomberg, l’Etat envisagerait un soutien à ses compagnies.