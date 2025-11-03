Airbus Helicopters a enregistré de bons résultats au troisième trimestre, publiant une hausse de 16% de son chiffre d’affaires à 1,96 milliard d’euros et une progression de 29% de l’EBIT ajusté à 190 millions d’euros par rapport à la même période de 2024.

Sur les neuf premiers mois de l’année, l’EBIT ajusté de l’hélicoptériste européen a augmenté de 18% pour atteindre les 495 millions d’euros (420 millions d’euros à la même période l’an dernier), avec un chiffre d’affaires en progression de 16% à 5,65 milliards d’euros, reflétant la croissance des services et l’augmentation des livraisons.

Au 30 septembre, les ventes s’établissent ainsi à 306 hélicoptères (308 à la même période en 2024), et les livraisons atteignent 218 machines (190 à la même période l’an dernier).

Le carnet de commandes d’Airbus Helicopters progresse ainsi de 6% en un an pour atteindre un backlog de 981 hélicoptères.