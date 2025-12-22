Airbus Helicopters a annoncé la livraison d’un premier H160 en Indonésie, un hélicoptère qui sera opéré par Derazona Helicopters (Boedihardjo Group) et qui sera utilisé pour des missions de transport offshore.

Le nouvel hélicoptère biturbine multirôle de moyen tonnage avait été commandé par Derazona Helicopters en 2021, un contrat qui constituait alors le premier de ce type pour un client du secteur pétrolier et gazier dans la région Asie-Pacifique.

Derazona Helicopters opère aujourd’hui avec une flotte composée d’un hélicoptère monoturbine AS350 B3E (H125) et d’un biturbine Bell 412SP.

Pour rappel, le H160 est le successeur direct de la famille Dauphin. Propulsé par les turbines Arrano de Safran Helicopter Engines, le H160 affiche une réduction de consommation en carburant de l’ordre de 15%.