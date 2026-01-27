Airbus Helicopters a encore renforcé ses positions en 2025. L’hélicoptériste européen a enregistré 544 commandes brutes, soit 536 nettes après annulations, contre 455 commandes brutes l’année précédente. Les contrats émanent de 205 clients répartis dans 50 pays et couvrent l’ensemble de sa gamme civile et militaire.

En termes de commandes, Airbus Helicopters reste ainsi confortablement numéro 1 mondial sur le marché civil et parapublic, avec 51% du marché.

Mais sa part de marché sur le segment militaire a surtout progressé pour atteindre 28%, portée notamment par les 100 hélicoptères commandés par l’Espagne à la fin de l’année (avec 50 H145M, 31 NH90 et les 6 premiers H175M) et par l’exercice par l’Allemagne d’une option pour 20 H145M supplémentaires, portant à 82 le nombre d’exemplaires contractualisés par la Bundeswehr.

À noter que le H140, nouveau biturbine léger de la classe des 3 tonnes dévoilé au salon Verticon à Dallas (Texas) au mois de mars, totalise désormais 61 commandes.

« Les performances exceptionnelles d’Airbus Helicopters en 2025, marquées par une augmentation des commandes de près de 20 % en unités, démontrent que nos portefeuilles civils et militaires modernes offrent les capacités de mission précises requises dans l’environnement complexe d’aujourd’hui », a déclaré Bruno Even, PDG d’Airbus Helicopters.

Airbus aura ainsi vendu 129 H125, 47 H130, 45 H135, 61 H140, 149 H145, 30 H160, 15 H175, 34 Super Puma (avec les 10 H225M achetés par le Maroc) et 34 NH90 en 2025.

Les livraisons ont pour leur part progressé l’année dernière pour atteindre les 392 machines, contre 361 en 2024. La ventilation des livraisons n’a pas été précisée à ce stade.

Pour rappel, le groupe Airbus publiera ses résultats financiers annuels le 19 février prochain.