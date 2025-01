La conjoncture s’améliore pour Figeac Aéro. A l’occasion de la présentation de ses résultats sur neuf mois, le sous-traitant français a fait part de son plus grand optimisme pour son avenir. Ses activités sont en effet portées par le succès continu de la famille A320neo et une légère hausse de la production de l’A350 chez Airbus, programmes sur lesquels il est positionné. Malgré une « baisse contenue » sur le programme LEAP de Safran, Figeac Aéro se sent confiant et révise ainsi à la hausse les objectifs de son plan de développement Pilot 28.

Les voyants sont au vert en effet du côté du transport aérien, qui profite toujours d’une demande très forte. Les commandes se succèdent donc chez les avionneurs, les carnets de commandes sont pleins, incitant à des hausses de cadences lorsque c’est possible mais garantissant surtout une bonne décennie de production à toute l’industrie aéronautique. Une belle visibilité qui donne des ailes à Figeac Aéro, qui produit des éléments sur la plupart des grands programmes commerciaux.

Le sous-traitant indique qu’il disposait, au 31 décembre 2024, d’un carnet de commandes valorisé à 4,7 milliards d’euros, avec une « tendance structurellement à la hausse » (il était à 3,7 milliards d’euros un an auparavant). Il précise avoir sécurisé plus de 36% de son objectif de 80 à 100 millions d’euros de nouvelles affaires en rythme annuel à l’horizon mars 2028 et viser plusieurs autres projets. Il est également plus performant sur le plan financier. Ainsi, le groupe a jusqu’à présent atteint voire dépassé ses objectifs dans tous les domaines.

D’autres signes viennent renforcer sa confiance. Il s’attend en effet à de meilleures marges que prévu sur ses contrats « grâce à des conditions de renégociation plus favorables », et révise donc ses hypothèses de prix à son avantage. Il devrait également profiter du ralentissement de l’inflation et du renforcement du dollar par rapport à l’euro, qui devraient ralentir la hausse de ses coûts.

Ainsi, Figeac Aéro confirme ses prévisions pour l’exercice 2024-2025 (qui sera clôturé en mars) et s’attend à publier un chiffre d’affaires compris entre 420 et 440 millions d’euros – il est à 303 millions d’euros sur les neuf premiers mois. Dans le cadre du programme Pilot 28, il vise désormais un chiffre d’affaires annuel supérieur à 600 millions d’euros à l’horizon mars 2028, quand son objectif précédent tablait sur des recettes comprises entre 550 et 600 millions d’euros.